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Ракетна атака на Київ: вибухотехніки винесли нерозірвані касетні боєприпаси з квартир житлового будинку

Ракетна атака на Київ: вибухотехніки винесли нерозірвані касетні боєприпаси з квартир житлового будинку (ВІДЕО)

17 чер 2025, 18:35
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Вибухотехніки поліції Києва винесли нерозірвані касетні боєприпаси просто з квартир житлового будинку.

Під час нічного масованого обстрілу столиці ворогом, у багатоповерхівку спального району та поруч із нею впали елементи касетних снарядів, частина з яких не здетонувала, утворивши смертельну загрозу для мешканців, повідомили 17 червня у Нацполіції.

Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102. Не намагайтеся самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти.

Упродовж 17 сервня в Києві на місці атаки знаходили касетні боєприпаси, які використовуються для збільшення ураження. Частини цих боєприпасів знайшли на Нивках, де одна з ракет вдарила в житловий будинок, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Джерело: Ракурс


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