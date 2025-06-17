У Запоріжжі викрили ректорат одного з університетів, який продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів

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Масштабну схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в одному з університетів Запоріжжя.

За версією слідства, у схемі брали участь восьмеро підлеглих ректора, який є головним фігурантом справи. Вони за хабарі видали майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів.

Ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів, надалі чоловіки не відвідували заняття.

З кінця 2023 і до середини 2024 року фігуранти «заробили» на схемі понад 50 мільйонів гривень. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.