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Ракурс
У Запоріжжі викрили ректорат одного з університетів, який продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів

У Запоріжжі викрили ректорат одного з університетів, який продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів

17 чер 2025, 17:56
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Масштабну схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в одному з університетів Запоріжжя.

За версією слідства, у схемі брали участь восьмеро підлеглих ректора, який є головним фігурантом справи. Вони за хабарі видали майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів.

Ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів, надалі чоловіки не відвідували заняття.

З кінця 2023 і до середини 2024 року фігуранти «заробили» на схемі понад 50 мільйонів гривень. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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