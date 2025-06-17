В Запорожье разоблачили ректорат одного из университетов, продавшего почти 3 тыс. фейковых удостоверений аспирантов

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Ракурс

Масштабну схему ухилення від мобілізації викрили правоохоронці в одному з університетів Запоріжжя.

За версією слідства, у схемі брали участь восьмеро підлеглих ректора, який є головним фігурантом справи. Вони за хабарі видали майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів.

Ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів, надалі чоловіки не відвідували заняття.

З кінця 2023 і до середини 2024 року фігуранти «заробили» на схемі понад 50 мільйонів гривень. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять.

Цією «схемою» скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого «оформлення» становила до 5 тисяч доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів «аспіранти» додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень.