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Воровали на надгробиях: в Одессе разоблачили схему хищения средств на погребение погибших военных

Воровали на надгробиях: в Одессе разоблачили схему хищения средств на погребение погибших военных

18 июн 2025, 17:08
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В Одесі посадовці міськради розікрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів.

Як повідомили в СБУ, до схеми причетні також місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.

Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Источник: Ракурс


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