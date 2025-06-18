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Крали на надгробках: в Одесі викрили схему розкрадання коштів на поховання загиблих військових

Крали на надгробках: в Одесі викрили схему розкрадання коштів на поховання загиблих військових

18 чер 2025, 17:08
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В Одесі посадовці міськради розікрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів.

Як повідомили в СБУ, до схеми причетні також місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.

Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Джерело: Ракурс


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