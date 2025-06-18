Крали на надгробках: в Одесі викрили схему розкрадання коштів на поховання загиблих військових

https://racurs.ua/ua/n207174-kraly-na-nadgrobkah-v-odesi-vykryly-shemu-rozkradannya-koshtiv-na-pohovannya-zagyblyh-viyskovyh.html

Ракурс

В Одесі посадовці міськради розікрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів.

Як повідомили в СБУ, до схеми причетні також місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.

Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.