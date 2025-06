Прототип великого космічного корабля SpaceX Starship, котрий є найпотужнішою ракетою із коли-небудь створених, вибухнув під час наземних випробувань на полігоні Starbase в Техасі незадовго до опівночі 18 червня.

Вибух спричинив величезну вогняну кулю, яку можна було побачити на відеозаписах з місця подій, повідомляє Daily Beast.

Зазначається, що корабель Starship 36, який, як очікувалося, буде використаний для майбутнього випробувального польоту, у момент вибуху проходив рутинне вогневе випробування двигуна.

SpaceX заявила, що співпрацює з владою, щоб зробити територію навколо полігону безпечною, і попередила місцевих жителів не наближатися до місця вибуху.

У компанії зазначили, що вест персонал перебуває в безпеці, а жителям навколишніх населених пунктів нічого не загрожує. Місцева поліція також повідомляє, що інформації про постраждалих немає.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, жителі округу Кемерон, де розташований завод SpaceX, були налякані сильним гуркотом, від якого брязкали предмети в їхніх будинках.

Це було друге таке випробування прототипу, воно має імітувати умови запуску і гарантувати, що двигун запалюється і працює належним чином. Таким чином, десятий випробувальний політ Starship майже напевно буде відкладено.

Під час дев’ятого випробувального польоту, який відбувся наприкінці травня, Starship вибухнув над Індійським океаном. Також закінчилися невдачею, як і сьомий і восьмий випробування в січні і березні.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!



