Российский «Ланцет» ударил по многоэтажке. Фото:

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Ракурс

Російські окупаційна армія знову вдарила по Сумах.

У п’ятницю ввечері, 20 червня, загарбники атакували багатоповерхівку баражуючим боєприпасом «Ланцет». Внаслідок влучання дрона в багатоквартирний будинок 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Пенсіонерка отримала уламкові поранення й була доставлена до лікарні на швидкій. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Внаслідок атаки «Ланцетом» була пошкоджена покрівля та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках.

А в. о. міського голови Сум Артем Кобзар інформував у Telegram, що над містом вчора пізно ввечері була зафіксована велика кількість ворожих БпЛА типу «Шахед». Працювали мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що росіянам вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, що створює загрозу ударів FPV-дронами по місту. В ОВА 8 червня заявляли, що ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Сил оборони України. Підстав для евакуації з обласного центру наразі немає.