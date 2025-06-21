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Ракурс
Украина передала США список оружия, которое готова купить

Украина передала США список оружия, которое готова купить

21 июн 2025, 16:16
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Віцепрем'єрка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту на зустрічі в Канаді список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.

Про це 21 червня розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, це перелік озброєння на велику суму, і туди входять системи ППО Patriot.

Свириденко та Єрмак перебували у Канаді цього тижня.

Зеленський сказав, що Київ чекає на зворотний зв’язок.

Источник: Ракурс


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