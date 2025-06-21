Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бессент та Свириденко

Україна передала США список зброї, яку готова купити

21 чер 2025, 16:16
999

Віцепрем'єрка Юлія Свириденко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту на зустрічі в Канаді список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.

Про це 21 червня розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, це перелік озброєння на велику суму, і туди входять системи ППО Patriot.

Свириденко та Єрмак перебували у Канаді цього тижня.

Зеленський сказав, що Київ чекає на зворотний зв’язок.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів