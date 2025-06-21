Верховний лідер Ірану Хаменеї обрав трьох наступників на випадок його вбивства

https://racurs.ua/ua/n207243-verhovnyy-lider-iranu-hameneyi-obrav-troh-nastupnykiv-na-vypadok-yogo-vbyvstva.html

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Верховний лідер Ірану Хаменеї обрав трьох наступників на випадок його вбивства.

The New York Times пише, що, побоюючись замаху, він спілкується зі своїми командирами переважно через довірених помічників, призупинивши електронний зв’язок, щоб ускладнити його пошук.

Тим часом американці вже ведуть переговори про те, хто стане наступником іранського лідера Хаменеї.

За даними CBS, американська пропозиція Ірану включає в себе схему, згідно з якою Тегеран зможе використовувати ядерну програму виключно в мирних цілях, без самостійного збагачення урану — з купівлею ядерного палива в інших країн.

Один з розглянутих варіантів включає ініціативу Оману по створенню регіонального консорціуму під наглядом МАГАТЕ.

Проте, в повідомленні наголошується, що прийняття рішень в Тегерані, як і раніше, знаходиться в руках верховного лідера Алі Хаменеї, який, за оцінками розвідки, продовжує боротися з раком і переховується через побоювання бути ліквідованим.

Дипломатичні джерела повідомили CBS про зростаючу плутанину в управлінні іранським режимом на тлі серйозних збитків інфраструктурі, перебоїв у зв’язку, паралізуючих кібератак і нездатності вести прямі переговори з високопоставленими особами в Тегерані.

Також повідомляється про секретні переговори між американськими та європейськими представниками з питання можливого наступника Хаменеї, сценарію краху режиму, контролю над ядерними об'єктами та екологічних наслідків атаки на чутливі об'єкти, такі як Фордо.

Ізраїль 13 червня розпочав авіаудари по території Ірану, атакуючи ядерні, військові й енергетичні об'єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників. Обстріли сторін продовжуються.