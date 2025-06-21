Украина летом подпишет договоренности о начале экспорта военных технологий

Україна влітку підпише домовленості про початок експорту воєнних технологій.

Про це повідомив 21 червня президент України Волоидмир Зеленський.

Це відбуватиметься в форматі відкриття ліній виробництва в країнах-партнерах.

Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Ми говоримо про військові технології — виключно про дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію.

Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують рф, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні сили, — сказав президент.