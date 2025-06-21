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Ракурс
Украина летом подпишет договоренности о начале экспорта военных технологий

Украина летом подпишет договоренности о начале экспорта военных технологий

21 июн 2025, 16:29
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Україна влітку підпише домовленості про початок експорту воєнних технологій.

Про це повідомив 21 червня президент України Волоидмир Зеленський.

Це відбуватиметься в форматі відкриття ліній виробництва в країнах-партнерах.

Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Ми говоримо про військові технології — виключно про дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію.

Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують рф, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні сили, — сказав президент.

Переговори щодо відкриття оборонного виробництва ведуться передусім з Данією. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною, Канадою та Британією, також є сигнал від Литви.

Источник: Ракурс


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