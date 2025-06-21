Україна влітку підпише домовленості про початок експорту воєнних технологійhttps://racurs.ua/ua/n207245-ukrayina-vlitku-pidpyshe-domovlenosti-pro-pochatok-eksportu-voiennyh-tehnologiy.htmlРакурс
Україна влітку підпише домовленості про початок експорту воєнних технологій.
Про це повідомив 21 червня президент України Волоидмир Зеленський.
Це відбуватиметься в форматі відкриття ліній виробництва в країнах-партнерах.
Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Ми говоримо про військові технології — виключно про дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію.
Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують рф, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні сили, — сказав президент.
Переговори щодо відкриття оборонного виробництва ведуться передусім з Данією. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною, Канадою та Британією, також є сигнал від Литви.