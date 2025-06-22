Сырский назвал процент эффективности мобильных огневых групп

https://racurs.ua/n207257-syrskiy-nazval-procent-effektivnosti-mobilnyh-ognevyh-grupp.html

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ефективність мобільних вогневих груп становить до 40%.

За його словами, одним із перспективних напрямків протидії «шахедам» є застосування легкомоторної авіації.

Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян, — заявив Сирський, передає ҐРУНТ.

Також ефективним засобом боротьби з «шахедами» є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак. У Генштабі зазначили, що цей напрямок масштабують.

Мобільно-вогнева група (скор. МВГ) — вогнева група, підрозділ протиповітряної оборони в Збройних силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі. Озброєнні великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами або ПЗРК, що встановлені на самохідному шасі, найчастіше пікапі.

Сирський на брифінгу сказав журналістам, що Сили оборони використовуватимуть легкомоторну авіацію для боротьби з Shahed.