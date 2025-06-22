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Ракурс
Сирський назвав відсоток ефективності мобільних вогневих груп

Сирський назвав відсоток ефективності мобільних вогневих груп

22 чер 2025, 10:24
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ефективність мобільних вогневих груп становить до 40%.

За його словами, одним із перспективних напрямків протидії «шахедам» є застосування легкомоторної авіації.

Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян, — заявив Сирський, передає ҐРУНТ.

Також ефективним засобом боротьби з «шахедами» є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак. У Генштабі зазначили, що цей напрямок масштабують.

Мобільно-вогнева група (скор. МВГ) — вогнева група, підрозділ протиповітряної оборони в Збройних силах, Національній гвардії, Державній прикордонній службі. Озброєнні великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами або ПЗРК, що встановлені на самохідному шасі, найчастіше пікапі.

Джерело: Ракурс


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