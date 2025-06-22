россия начала свое стратегическое наступление, - брифинг Сырского

https://racurs.ua/n207259-rossiya-nachala-svoe-strategicheskoe-nastuplenie-brifing-syrskogo.html

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росія розпочала свій стратегічний наступ — це основна теза зустрічі головнокомандувача Олександра Сирського з журналістами. Такої думки воєнкор Андрій Цаплієнко, який назвав головні месиджі так званого «off-rec» Сирського, що відбувся 22 червня.

Багато інформації, яку до цього генерал Сирський ще не озвучував публічно. Що ми дізналися за дві з половиною години спілкування з людиною, яку можна назвати «головною по війні» в Україні, — пише Цаплієнко у своєм ТГ-каналі.

Активний фронт має довжину приблизно 1 200 км.

Загальна чисельність угруповання військ зс рф на території України — близько 695 тис.

У них є і стратегічний резерв, це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження, — сказав Головнокомандувач. — Тому, звичайно, основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації. Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації.

Але Сирський обіцяє «прозорість і законність» мобілізації. За порушення 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК були переведені на інші посади у війська.

Сумська область: противник намагається захопити Юнаківку, наступає в районах Андріївки, Олексіївки. Лінія Кіндратівка-Юнаківка стабілізована. Андріївка контролюється ЗСУ.

Ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів, — сказав Сирський.

На Сході найбільш інтенсивні дії — Лиманський і новий, Добропільський, напрямок. Мета — вихід на адмінмежу Донецької і Дніпропетровської областей — для досягнення в тому числі пропагандистських цілей. Групи росіян наближалися до адмінмежі з Дніпропетровщиною, але були розбиті.

Якби не активні дії підрозділів ЗС України в Глушковському районі Курської області, росіяни отримали б змогу перекинути велике угруповання з Курського напрямку на Донеччину:

Ми контролюємо близько 90 кв. км території Глушковського району Курської області рф, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника… Зараз близько 10 тис російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, на російській території.

Сумщина — пріоритет в плані фортифікацій. В ОТУ створюються групи з питань фортифікацій. Також вводяться посади заступників командирів ОТУ, відповідальних за напрямок фортифікацій.

В глибині оборони України завдання з фортифікаційного обладнання покладається на обласні військові адміністрації та їхні підрядні організації.

Щодо корпусної системи управління військами, то перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершила бойове злагодження і прийняла свої смуги відповідальності.

Головна мета цього — зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі. При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ поступово ліквідується.

В 2025 році Силами безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України було реалізовано низку операцій глибинного ураження. 10 млрд. дол. — загальні збитки, завдані промисловому комплексу рф. Із них прямі збитки перевищують 1,3 мільярда доларів.

Непрямі збитки становлять щонайменше 9,5 млрд., пов’язані з дестабілізацією функціонування нафтопереробки та порушенням логістики.

Коефіцієнт витрати до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15.

Також Сирський підтвердив випробування українського балістичного озброєння безпосередньо в зоні бойових дій.