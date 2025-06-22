США готовятся к возможному ответному удару Ирана

https://racurs.ua/n207260-ssha-gotovyatsya-k-vozmojnomu-otvetnomu-udaru-irana.html

Ракурс

США готуються до можливого удару Ірану у відповідь у найближчі 48 годин.

Джерела NBC News поки не впевнені, чи іранська відповідь буде спрямована на об'єкти за кордоном, чи на території США, а чи і там, і там одночасно.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп каже, що всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Він заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть «набагато масштабнішими».

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу висловив подяку Трампу за рішучі дії США у знищенні ключових ядерних об'єктів Ірану. Він назвав операцію «історичною» і закликав до миру через демонстрацію сили.

За словами Трампа, три об'єкти ядерної програми Ірану були знищені. За словами Ірану, «суттєвих пошкоджень немає".

Як пишуть у Центрі близькосхідних досліджень, тунелі у Ісфахані набагато міцніші, ніж навіть Фордо, не факт, що «Томагавки» пробили їх.