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США готуються до можливого удару Ірану у відповідь
США готуються до можливого удару Ірану у відповідьhttps://racurs.ua/ua/n207260-ssha-gotuutsya-do-mojlyvogo-udaru-iranu-u-vidpovid.htmlРакурс
США готуються до можливого удару Ірану у відповідь у найближчі 48 годин.
Джерела NBC News поки не впевнені, чи іранська відповідь буде спрямована на об'єкти за кордоном, чи на території США, а чи і там, і там одночасно.
У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп каже, що всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Він заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть «набагато масштабнішими».
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу висловив подяку Трампу за рішучі дії США у знищенні ключових ядерних об'єктів Ірану. Він назвав операцію «історичною» і закликав до миру через демонстрацію сили.
За словами Трампа, три об'єкти ядерної програми Ірану були знищені. За словами Ірану, «суттєвих пошкоджень немає".
Як пишуть у Центрі близькосхідних досліджень, тунелі у Ісфахані набагато міцніші, ніж навіть Фордо, не факт, що «Томагавки» пробили їх.
Своєю чергою ядерний об'єкт Фордо, ймовірно, зазнав пошкоджень. Але чи були дійсно знищені зали на глибині майже 100 метрів? Наразі варто почекати з висновками.
Поки що факт той, що Штати вступили у війну проти Ірану на боці Ізраїлю, хай це була одноразова акція.
Хіба що Іран у відповідь вдарить по чомусь американському — базам, кораблям, посольствам на Близькому Сході, економічним інтересам.
Наприклад у монархіях Затоки (база Аль-Удейд у Катарі) чи в Іраку. Ракети ще є, а регіон ще пам’ятає травму 2019 року, коли обстріли Хуситами Саудів тимчасово вирубили їм половину видобутку нафти.
Але велика ескалація сталася, слідкуємо далі. За день ще можуть бути новини.