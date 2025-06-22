Лев тяжело ранил владельца парка «Тайган» коллаборанта Зубкова

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Ракурс

Леви накинулися на власника кримського парку «Тайган» колаборанта Олега Зубкова.

Про це заявили у російському слідчому комітеті.

Лев напав на Олега Зубкова під час годування, завдавши йому множинні травми. Потерпілий сам зміг вибратися із закритої клітки, після чого знепритомнів. Наразі він перебуває у реанімації, — вказано у повідомленні російського відомства.

За інформацією російського блогера та зоозахисника Сергія Марченка, сьогодні, 22 червня, під час виїзду Зубкова на територію левів (так звану савану) на електромобілі з м’ясом для вечірньої годівлі левів один із хижаків схопив його за шию. Швидку не викликали, оскільки був ризик, що Зубков помре до її приїзду, тож до медзакладу його повіз співробітник парку.

У соцмережах вже з’явилося, яке показує постраждалого після нападу лева Зубкова переносять в електромобіль. Стверджується, що Зубков — у тяжкому стані, його планують транспортувати перевезти з лікарні Білогірська до Сімферополя.

Зубков — власник та засновник кримських зоопарків «Казка» у Ялті та сафарі-парку «Тайган» у Білогірську. Після окупації Криму росією у 2014 році перейшов на бік російських загарбників й почав активно з ними співпрацювати, зокрема підтримувати війну проти України.

Так, у 2022 році під час втечі окупаційних військ Росії з правого берега Херсона він викрав з місцевого зоопарку єнота та кілька інших тварин.