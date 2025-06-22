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Последствия российских обстрелов Очаковщины, фото: ГСЧС
Рашисты массированно обстреляли Очаков — есть раненые и разрушения (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207273-rashisty-massirovanno-obstrelyali-ochakov-est-ranenye-i-razrusheniya-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 червня, здійснили масований обстріл Очаківського району Миколаївської області.
Внаслідок влучань виникло кілька пожеж, поранено трьох людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У місті Очаків зруйновано попередньо шість житлових будинків. В інших місцях горів сухостій, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу госпіталізовано семирічного хлопчика, 12-річну дівчинку та 46-річну жінку. Усі постраждалі — у стані середньої важкості.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти обстріляли Очаків ракетами.