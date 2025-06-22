Последствия российских обстрелов Очаковщины, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 22 червня, здійснили масований обстріл Очаківського району Миколаївської області.

Внаслідок влучань виникло кілька пожеж, поранено трьох людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У місті Очаків зруйновано попередньо шість житлових будинків. В інших місцях горів сухостій, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу госпіталізовано семирічного хлопчика, 12-річну дівчинку та 46-річну жінку. Усі постраждалі — у стані середньої важкості.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти обстріляли Очаків ракетами.