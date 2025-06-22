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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Очаківщини, фото: ДСНС

Рашисти масовано обстріляли Очаків — є поранені та руйнування (ФОТО, ВІДЕО)

22 чер 2025, 22:08
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Російські загарбники сьогодні, 22 червня, здійснили масований обстріл Очаківського району Миколаївської області.

Внаслідок влучань виникло кілька пожеж, поранено трьох людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У місті Очаків зруйновано попередньо шість житлових будинків. В інших місцях горів сухостій, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу госпіталізовано семирічного хлопчика, 12-річну дівчинку та 46-річну жінку. Усі постраждалі — у стані середньої важкості.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти обстріляли Очаків ракетами.

Наслідки російського обстрілу Очаківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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