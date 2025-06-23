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Дональд Трамп намекнул на возможность смены режима в Иране. Фото:
Трамп намекнул на возможность смены режима в Иранеhttps://racurs.ua/n207276-tramp-nameknul-na-vozmojnost-smeny-rejima-v-irane.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість зміни влади в Ірані.
Змінитися іранський режим може найближчим часом. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
Це не політкоректно — вживати термін «зміна режиму», але якщо нинішній іранський режим не здатен ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б не відбулася зміна режиму??? MIGA!!!, — йдеться у дописi.
Як відомо, «MIGA» — це абревіатура від слогану «Make Iran Great Again» («Зробімо Іран знову великим»), що нагадує передвиборче гасло Трампа «Make America Great Again».
Нагадаємо, в ніч на 22 червня, Військово-морські сили США вдарили по іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атак американці використали протибункерні керовані авіаційні бомби GBU-57 A/B MOP, крилаті ракети Tomahawk та інші високоточні засоби ураження.
Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки повністю знищили ядерну програму Ірану.
Трамп назвав цю атаку історичним моментом і висловив упевненість, що Іран «тепер має погодитися закінчити цю війну». Американський лідер наголосив, що метою ударів США було «знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу».