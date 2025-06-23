Дональд Трамп натякнув на можливість зміни режиму в Ірані. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207276-tramp-natyaknuv-na-mojlyvist-zminy-rejymu-v-irani.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість зміни влади в Ірані.

Змінитися іранський режим може найближчим часом. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Це не політкоректно — вживати термін «зміна режиму», але якщо нинішній іранський режим не здатен ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б не відбулася зміна режиму??? MIGA!!!, — йдеться у дописi.

Як відомо, «MIGA» — це абревіатура від слогану «Make Iran Great Again» («Зробімо Іран знову великим»), що нагадує передвиборче гасло Трампа «Make America Great Again».

Нагадаємо, в ніч на 22 червня, Військово-морські сили США вдарили по іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атак американці використали протибункерні керовані авіаційні бомби GBU-57 A/B MOP, крилаті ракети Tomahawk та інші високоточні засоби ураження.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки повністю знищили ядерну програму Ірану.

Трамп назвав цю атаку історичним моментом і висловив упевненість, що Іран «тепер має погодитися закінчити цю війну». Американський лідер наголосив, що метою ударів США було «знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу».