россия ночью 23 июня выпустила по Украине 368 дронов. Фото:

https://racurs.ua/n207277-na-kiev-letelo-352-drona-i-16-raket-v-vsu-raskryli-podrobnosti-nochnoy-ataki.html

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Країна-агресор росія завдала пор Україні масованого удару з повітря.

У ніч на 23 червня противник атакував 368 засобами повітряного нападу. З шести напрямків ворог запустив 352 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. З них було до 160 «Шахедів». Також із районів Таганрога та Брянська області було запущено 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Ще п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» вилетіли з району Курська. Про це Повітярні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Основним напрямком ворожого удару було місто Київ. До відбиття нападу з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Попередньо відомо, що українська ППО знешкодила 354 засоби повітряного нападу противника. З них 158 збили вогневими засобами, а 196 були локаційно втрачені:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — збито, ще 3 — локаційно втрачені;

5 крилатих ракет Іскандер-К збито.

У шести локаціях зафіксовані прямі влучання, а падіння збитих цілей та уламків відбулося на 25 локаціях у Києві та Київській області.

Нагадаємо, вночі 23 червня російська армія завдала масованого удару по Києву та області. Зокрема, ворог бив по житлових районах столиці, лікарнях та спортивній інфраструктурі. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки зафіксовані в Шевченківському, там росіяни зруйнували цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.

Міська влада заявила, що у будинку в Шевченківському районі виявлено тіла п’ятьох загиблих. Всього в місті 19 потерпілих.