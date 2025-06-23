Россияне ударили «Ланцетом» по окраине села. Фото:

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Ракурс

Російська загарбницька армія обстріляла Чернігівську область.

Учора пізно ввечері, 22 червня, росіяни вдарили баражуючим боєприпасом «Ланцет» по околиці села Сновської громади. На жаль, ця атака забрала життя двох людей. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 23 червня повідомив у Telegram.

Також були поранені 10 осіб. Серед постраждалих троє дітей. Всі вони перебувають у лікарнях. Двох поранених у тяжкому стані госпіталізували до обласної лікарні. А в решти людей медики діагностували поранення середньої тяжкості, вони також перебувають у медзакладах під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 20 червня російські загарбники атакували багатоповерхівку в Сумах баражуючим боєприпасом «Ланцет». Внаслідок влучання дрона в багатоквартирний будинок постраждала 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Пенсіонерка отримала уламкові поранення й була доставлена до лікарні на швидкій.