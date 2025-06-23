Украинская разведка показала эксклюзивные кадры эвакуации украинцев из Израиля. Фото:

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Україна евакуювала групу українських громадян з Ізраїлю.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ евакуювали з Ізраїлю 176 людей. Серед них було 133 українців. Серед вивезених також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії і США. Про це 23 червня Головне управління розвідки повідомило у Telegram.

Операція з евакуації була проведена напередодні. Літак із пасажирами успішно приземлився в Молдові. Звідти українці продовжать шлях додому.

У ГУР подякували молдовській владі за сприяння в проведенні евакуації й додали, що ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Завдяки зусиллям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України та підтримці міжнародних партнерів вдається успішно евакуйовувати громадян України, які бажають виїхати до більш безпечних регіонів чи повернутися на Батьківщину, — наголосили в розвідці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні активних дій США щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.