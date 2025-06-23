Число пострадавших в Киеве возросло до 31 человека. Фото: КМВА

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У Києві вже 31 постраждалий внаслідок нічної російської ракетно-дронової атаки.

У Шевченківському районі триває пошуково-рятувальна операція. За інформацією місцевої влади, ще три людини можуть бути під завалами. Зараз рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до постраждалих. Про це керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 23 червня повідомив у Telegram.

У Міністерстві внутрішніх справ поінформували, що в Києві вже семеро загиблих внаслідок нічної атаки.

Також у столиці через нічний обстріл постраждав один із виходів станції метро «Святошин». Як повідомило «Суспільне» з посиланням на прес-службу метрополітену Києва, пошкоджені скляне оздоблення фасаду, елементи освітлення та ліфт. Вихід відкриють для пасажирів після завершення всіх робіт.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня рф атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу. Ворог запустив 352 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також росіяни запускали 11 балістичних та п’ять крилатих ракет. Основним напрямком ворожого удару було місто Київ.

Росіяни били по житлових районах столиці, лікарнях та спортивній інфраструктурі. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки зафіксовані в Шевченківському, там росіяни зруйнували цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.

Джерело: «Суспільне»