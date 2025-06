Чернышеву сообщили о подозрении

Віцепрем'єру, міністру національної єдності Олексію Чернишову повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

НАБУ та САП повідомили про підозру Чернишову в отриманні хабаря на понад 14,5 мільйона гривень та у зловживанні посадою.

За даними слідства, ще будучи міністром, він допоміг забудовнику незаконно отримати землю в Києві. Через занижену оцінку ділянки компанія мала передати менше квартир державі, ніж повинна була.

За це Чернишов і його підлеглі отримали знижки на житло — до 8 тисяч гривень за квадратний метр. На його майно наклали арешт.

Сам Чернишов каже, що прийшов до НАБУ добровільно через «маніпуляції в мережі».

22 червня увечері він оголосив, що повернувся до України

Раніше з’являлася інформація, що бюро готується до вручення Чернишову підозри. Процесуальні дії проти себе міністр назвав чутками.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.

Перед цим президент Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого має повернутися.

У міністерстві також заявляли, що відрядження відбувається у штатному режимі. 17 червня Міністерство національної єдності провело форум Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, на який як спікера заявили Чернишова, але він виступив онлайн.

НАБУ і САП 13 червня викрили корупційну схему із землею під забудову в Києві. Серед фігурантів — член правління НАК «Нафтогаз України», ексдержсекретар Мінрегіону Василь Володін та ексрадник міністра Мінрегіону Максим Горбатюк. Їх називають близькими до Олексія Чернишова.

20 червня суд узяв під варту забудовника Сергія Копистиру із можливістю застави у 100 мільйонів гривень. Про це стало відомо з трансляції засідання, передає «Суспільне».

За версією слідства, у 2021 році забудовники Копистира та Татаренко спробували заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі «Квіти України». Схема передбачала передачу квартир чиновникам за заниженими цінами.

У схемі, ймовірно, брали участь тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов, його радник Максим Горбатюк, держсекретар Василь Володін та директорка держпідприємства Алла Сушон, пише ЦПК.