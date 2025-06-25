Дроны атаковали завод по производству компонентов для БпЛА в Таганроге. Фото:

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Ракурс

Безпілотники атакували оборонний завод у російському Таганрозі.

Вночі 15 червня під ударом перебував завод Атлант-Аеро, який займається виробництвом компонентів для бойових безпілотників та систем управління. Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

У Таганрозі дещо невідоме прилетіло в завод «Атлант-Аеро». Це важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління, — написав він.

За інформацією керівника ЦПД, цей завод також залучений до проектів з виробництва дронів «Оріон», комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів.

У російських Telegram-каналах також інформували про вибухи в Таганрозі.

Нагадаємо, 20 червня українські дрони двічі за три дні атакували АТ «Конструкторське бюро приладобудування імені ім. академіка О. Г. Шипунова» у російській Тулі, яке займається розробкою високоточної керованої зброї.