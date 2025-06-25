Германия профинансирует производство БпЛА «Лютый» для ВСУ. Фото:

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Німеччина профінансує виробництво дронів-камікадзе для України.

Уряд ФРН виділить Україні понад 100 млн євро на створення ударних безпілотників типу Ан-196 «Лютий», які можуть долати понад 2 тис. км. За німецькі гроші український оборонно-промисловий комплекс може виготовити кілька сотень бойових БпЛА. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на джерела.

Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати свій досвід війни з росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки, — зазначають джерела видання.

Як відомо, Ан-196 «Лютий» — це далекобійний український дрон-камікадзе. Восени 2022 року в «Укроборонпромі» заявили про наміри створити БпЛА з бойовою частиною 75 кг, який зможе долати відстані на понад 1 тис. км.

Нагадаємо, західні ЗМІ поінформували, що Велика Британія передасть Україні 350 зенітно-керованих ракет ASRAAM, які будуть профінансовані за рахунок 70 млн фунтів стерлінгів надходжень від російських активів

Джерело: Spiegel