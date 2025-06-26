Во время обмена пленными 26 июня, фото: СБУ

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СБУ опублікувала ексклюзивні фото та відео обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 26 червня.

Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, — розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Нагадаємо, більшість звільнених сьогодні з полону захисників України утримувалися в неволі понад три роки — серед них оборонці Маріуполя та охорона ЧАЕС.