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Ракурс
Під час обміну полоненими 26 червня, фото: СБУ

Як відбувався обмін полоненими 26 червня показала СБУ (ВІДЕО)

26 чер 2025, 21:49
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СБУ опублікувала ексклюзивні фото та відео обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 26 червня.

Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, — розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Під час обміну полоненими 26 червня, фото: СБУ

Нагадаємо, більшість звільнених сьогодні з полону захисників України утримувалися в неволі понад три роки — серед них оборонці Маріуполя та охорона ЧАЕС.

Джерело: Ракурс


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