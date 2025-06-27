НАБУ и САП просят суд отстранить Чернышева

Алексей Чернышев, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n207364-nabu-i-sap-prosyat-sud-otstranit-chernysheva.html

Ракурс

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

НАБУ і САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення Чернишова від посади. Про це сьогодні, 27 червня, повідомила прес-служба НАБУ.

САП також вимагає покладення на Чернишова таких обов’язків:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

носити електронний засіб контролю.

Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом, — зазначили НАБУ.