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Рашисты совершили очередную ракетную атаку по Днепропетровщине, фото: «Громадське радіо»
Четверо человек погибли в Самаре на Днепропетровщине из-за российской ракетной атаки — ОВАhttps://racurs.ua/n207372-chetvero-chelovek-pogibli-v-samare-na-dnepropetrovschine-iz-za-rossiyskoy-raketnoy-ataki-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 червня, завдали нового ракетного удару по місту Самар на Дніпропетровщині, виникла пожежа.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що наразі відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих.
Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка — «важкі». Решта в стані середньої тяжкості, — розповів Лисак.
До цього рашисти атакували ракетами Самар 24 червня, тоді загинули двоє людей.