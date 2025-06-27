Рашисты совершили очередную ракетную атаку по Днепропетровщине, фото: «Громадське радіо»

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Російські загарбники сьогодні, 27 червня, завдали нового ракетного удару по місту Самар на Дніпропетровщині, виникла пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що наразі відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих.

Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка — «важкі». Решта в стані середньої тяжкості, — розповів Лисак.

До цього рашисти атакували ракетами Самар 24 червня, тоді загинули двоє людей.