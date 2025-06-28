Новости
Ракурс
Историка Александра Алферова назначили новым главой Украинского института национальной памяти

Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти

28 июн 2025, 08:00
999

27 червня Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті — Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Алфьоров — український історик, теле та радіоведучий, громадський та військовий діяч.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабної війни став офіцером ССО «Азов-Київ». З вересня 2022 року — офіцер 3-ї ОШБр, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

У лавах бригади служив від початку повномасштабного вторгнення й був начальником групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки.

Здійснив значний внесок у просвіту особового складу задля його вмотивованості й згуртованості, — йдеться у повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади.

Источник: Ракурс


