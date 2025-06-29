Последствия российской атаки в Смеле Черкасской области, фото: ГСЧС

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На Черкащині внаслідок масштабної російської ракетно-дронової атаки по місту Сміла пошкоджено коледж, три багатоповерхівки, травмовано шістьох людей, серед них дитина.

Про це сьогодні, 29 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.