Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Смеле Черкасской области, фото: ГСЧС
Колледж и три многоэтажки повреждены российской атакой в Смеле (ФОТО)https://racurs.ua/n207419-kolledj-i-tri-mnogoetajki-povrejdeny-rossiyskoy-atakoy-v-smele-foto.htmlРакурс
На Черкащині внаслідок масштабної російської ракетно-дронової атаки по місту Сміла пошкоджено коледж, три багатоповерхівки, травмовано шістьох людей, серед них дитина.
Про це сьогодні, 29 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти. На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки. Аварійні роботи тривають, — розповіли у відомстві.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...