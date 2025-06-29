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Наслідки російської атаки у Смілі на Черкащині, фото: ДСНС
Коледж та три багатоповерхівки пошкоджені російської атакою у Смілі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207419-koledj-ta-try-bagatopoverhivky-poshkodjeni-rosiyskoyi-atakou-u-smili-foto.htmlРакурс
На Черкащині внаслідок масштабної російської ракетно-дронової атаки по місту Сміла пошкоджено коледж, три багатоповерхівки, травмовано шістьох людей, серед них дитина.
Про це сьогодні, 29 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти. На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки. Аварійні роботи тривають, — розповіли у відомстві.
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