Наслідки російської атаки у Смілі на Черкащині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207419-koledj-ta-try-bagatopoverhivky-poshkodjeni-rosiyskoyi-atakou-u-smili-foto.html

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На Черкащині внаслідок масштабної російської ракетно-дронової атаки по місту Сміла пошкоджено коледж, три багатоповерхівки, травмовано шістьох людей, серед них дитина.

Про це сьогодні, 29 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.