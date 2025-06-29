Рашисты ударили дроном по гражданскому автомобилю на Харьковщине — погиб человек

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Харьковской области, фото: 3dnews.ru
Рашисты ударили дроном по гражданскому автомобилю на Харьковщине — погиб человекhttps://racurs.ua/n207420-rashisty-udarili-dronom-po-grajdanskomu-avtomobilu-na-harkovschine-pogib-chelovek.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 29 червня, вранці російські загарбники вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, загинула людина.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Близько 08.30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне, — розповів він.
Внаслідок ворожого удару:
- загинув 60-річний чоловік;
- отримав вибухове поранення 59-річний чоловік. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...