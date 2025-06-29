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Ракурс
Російський дрон атакував цивільний автомобіль на Харківщині, фото: 3dnews.ru

Рашисти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Харківщині — загинула людина

29 чер 2025, 10:46
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На Харківщині сьогодні, 29 червня, вранці російські загарбники вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, загинула людина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 08.30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне, — розповів він.

Внаслідок ворожого удару:

  • загинув 60-річний чоловік;
  • отримав вибухове поранення 59-річний чоловік. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Джерело: Ракурс


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