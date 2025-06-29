Рашисти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Харківщині — загинула людина

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Російський дрон атакував цивільний автомобіль на Харківщині, фото: 3dnews.ru
Рашисти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Харківщині — загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n207420-rashysty-vdaryly-dronom-po-cyvilnomu-avtomobilu-na-harkivschyni-zagynula-ludyna.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 29 червня, вранці російські загарбники вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, загинула людина.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Близько 08.30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне, — розповів він.
Внаслідок ворожого удару:
- загинув 60-річний чоловік;
- отримав вибухове поранення 59-річний чоловік. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
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