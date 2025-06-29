Рашисти вдарили дроном по цивільному автомобілю на Харківщині — загинула людина

Російський дрон атакував цивільний автомобіль на Харківщині, фото: 3dnews.ru

https://racurs.ua/ua/n207420-rashysty-vdaryly-dronom-po-cyvilnomu-avtomobilu-na-harkivschyni-zagynula-ludyna.html

Ракурс

На Харківщині сьогодні, 29 червня, вранці російські загарбники вдарили безпілотником по цивільному автомобілю, загинула людина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 08.30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне, — розповів він.

Внаслідок ворожого удару: