Последствия российской агрессии, фото: Игорь Табурец

https://racurs.ua/n207426-v-smele-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-posle-ataki-rashistov-ova.html

Ракурс

У місті Сміла на Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 29 червня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

По допомогу до медиків звернулись уже одинадцять людей. З них двоє - дітки. Їм надають усю необхідну допомогу, — розповів він.

За попередніми даними, в межах міста зафіксовано падіння трьох ракет і восьми БпЛА. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі.

В результаті російської атаки:

значно пошкоджено три дев’ятиповерхівки, а також приватні будинки й автомобілі; постраждали щонайменше чотири заклади освіти, психлікарня;

майже вщент поруйнований навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій.

Комісії продовжують обстеження. Опісля будемо знати всі масштаби руйнацій. У місцевій школі вже облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків — хто цього потребуватиме, — зазначив Табурець.

Зазначається, що цієї ночі силами ППО в межах області знешкоджено 38 російських БПЛА.