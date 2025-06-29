У Смілі зросла кількість постраждалих після атаки рашистів — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n207426-u-smili-zrosla-kilkist-postrajdalyh-pislya-ataky-rashystiv-ova.htmlРакурс
У місті Сміла на Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 29 червня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
По допомогу до медиків звернулись уже одинадцять людей. З них двоє - дітки. Їм надають усю необхідну допомогу, — розповів він.
За попередніми даними, в межах міста зафіксовано падіння трьох ракет і восьми БпЛА. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі.
В результаті російської атаки:
- значно пошкоджено три дев’ятиповерхівки, а також приватні будинки й автомобілі; постраждали щонайменше чотири заклади освіти, психлікарня;
- майже вщент поруйнований навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій.
Комісії продовжують обстеження. Опісля будемо знати всі масштаби руйнацій. У місцевій школі вже облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків — хто цього потребуватиме, — зазначив Табурець.
Зазначається, що цієї ночі силами ППО в межах області знешкоджено 38 російських БПЛА.
Найголовніше — без загиблих. З рештою впораємось разом, — резюмував Табурець.