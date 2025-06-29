Жителей Дрогобыча после ночной атаки призывают оставаться дома. Фото:

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Ракурс

Російська нічна ракетно-дронова атака зачепила й Львівську область.

У Дрогобицькій громаді ворожі дрони та ракети пошкодили промисловий обʼєкт. Мешканців Дрогобича закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби, зачинити вікна, двері й вентиляцію, а також вимкнути кондиціонери. Про це повідомили в прес-службі міської ради.

Згодом міськрада поінформувала, що якість повітря у Дрогобичі перебуває в межах норми. Зафіксовані незначні відхилення у районі вулиць Нафтовиків, Руданського та Бетховена. Відповідні служби продовжують моніторинг.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через нічну атаку ворога у Дрогобичі почалась пожежа, внаслідок чого відбулось задимлення. В місті виявили незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю.

Також у Дрогобичі фіксувалися проблеми з водопостачанням. Були знеструмлені насосні станції, які подають воду на верхні поверхи багатоквартирних будинків. Зараз водопостачання поступово стабілізується — відновлене подачу світла на 15 насосних станцій, завдяки роботі яких підприємство подає воду на верхні поверхи багатоквартирних будинків. Без постачання електрики залишається ще 16 таких станцій.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області внаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад. У селі Васючин було пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю. А в селі Нараївка було травмовано жінку, яку госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.