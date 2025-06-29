Рашисти масовано атакували Івано-Франківщину, карта: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n207421-na-frankivschyni-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-cerkvu-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня, здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

На Прикарпатті є руйнування. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Зазначається, що внаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району:

у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю;

у селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.