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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня, здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні.
На Прикарпатті є руйнування. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Зазначається, що внаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району:
- у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю;
- у селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.
Найголовніше — обійшлося без загиблих. Висловлюю щирі побажання якнайшвидшого одужання постраждалій. Дякую силам ППО за щоденну працю. Саме завдяки вам жителі області перебувають у безпеці! — наголосила Онищук.
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