Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти масовано атакували Івано-Франківщину, карта: Google Maps

На Франківщині російський обстріл пошкодив церкву — ОВА

29 чер 2025, 11:29
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 червня, здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

На Прикарпатті є руйнування. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Зазначається, що внаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району:

  • у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково — дерев’яну дзвіницю;
  • у селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.

Найголовніше — обійшлося без загиблих. Висловлюю щирі побажання якнайшвидшого одужання постраждалій. Дякую силам ППО за щоденну працю. Саме завдяки вам жителі області перебувають у безпеці! — наголосила Онищук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів