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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Оккупанты подорвались на заминированном водоеме на Херсонщине (ВИДЕО)

29 июн 2025, 14:25
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Збройні сили України продовжують щільно мінувати водойми в Херсонській області.

Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

На відео можна побачити як процес самого мінування, так і численні підриви окупантів, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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