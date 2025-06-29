Збройні сили України продовжують щільно мінувати водойми в Херсонській області.

Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

На відео можна побачити як процес самого мінування, так і численні підриви окупантів, — зазначив він.