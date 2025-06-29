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Збройні сили України продовжують щільно мінувати водойми в Херсонській області.
Відповідне відео сьогодні, 29 червня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
На відео можна побачити як процес самого мінування, так і численні підриви окупантів, — зазначив він.
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