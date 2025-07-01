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Ракурс
Владимир Зеленский, скриншот видео

Командир 110-й ОМБр Захаревич погиб в результате российского удара по Гуляйполю — Зеленский

1 июл 2025, 22:33
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Командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич та інші військові з бригади загинули внаслідок російського ракетного удару по Гуляйполю на Дніпропетровщині.

Ще понад 30 людей були поранені. Про це сьогодні, 1 липня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати — і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади, — розповів Зеленський.

За словами Зеленського, наразі триває повне розслідування обставин цього удару

Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар, — наголосив він.

Раніше сьогодні очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомляв, що рашисти вранці завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. У цьому районі розташоване Гуляйполе.

Источник: Ракурс


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