Командир 110-ї ОМБр Захаревич загинув унаслідок російського удару по Гуляйполю — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n207488-komandyr-110-yi-ombr-zaharevych-zagynuv-unaslidok-rosiyskogo-udaru-po-gulyaypolu-zelenskyy.htmlРакурс
Командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич та інші військові з бригади загинули внаслідок російського ракетного удару по Гуляйполю на Дніпропетровщині.
Ще понад 30 людей були поранені. Про це сьогодні, 1 липня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати — і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади, — розповів Зеленський.
За словами Зеленського, наразі триває повне розслідування обставин цього удару
Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар, — наголосив він.
Раніше сьогодні очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомляв, що рашисти вранці завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. У цьому районі розташоване Гуляйполе.