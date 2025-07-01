Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207488-komandyr-110-yi-ombr-zaharevych-zagynuv-unaslidok-rosiyskogo-udaru-po-gulyaypolu-zelenskyy.html

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Командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич та інші військові з бригади загинули внаслідок російського ракетного удару по Гуляйполю на Дніпропетровщині.

Ще понад 30 людей були поранені. Про це сьогодні, 1 липня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати — і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади, — розповів Зеленський.

За словами Зеленського, наразі триває повне розслідування обставин цього удару

Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар, — наголосив він.

Раніше сьогодні очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомляв, що рашисти вранці завдали ракетного удару по Камʼянському району Дніпропетровської області. У цьому районі розташоване Гуляйполе.