Зеленский подписал указ о прекращении гражданства митрополита УПЦ МП Онуфрия

https://racurs.ua/n207506-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-prekraschenii-grajdanstva-mitropolita-upc-mp-onufriya.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія.

За даними СБУ, він отримав російський паспорт ще у 2002 році, але приховав це.

У повідомленні СБУ зазначено, що Орест Березовський більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний указ про припинення громадянства підписав президент України Володимир Зеленський.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство рф у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха кирила (гундяєва).