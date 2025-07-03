ВСУ успешно атаковали завод «Энергия». Фото:

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Українські війська уразили важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу росіян.

У ніч на 3 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження АО «Енергія» в місті Єлець Липецької області рф, що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження Збройних сил російської федерації. Були зафіксовані вибухи на території заводу, в виробництво зупинилося. Результати вогневого ураження уточнюються. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей завод виготовляє універсальні модулі планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.

Також «Енергія» виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Також у Генштабі розповіли деталі ураження російських складів з боєприпасами біля окупованого Харцизька. Зазначається, що підрозділи СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по складах боєприпасів окупантів у районі Великого Оріхового на окупованій території Донецької області.

Ціль була успішно уражена. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Результати вогневого ураження уточнюються.

Нагадаємо, дрони вже не вперше атакують російський завод «Енергія». Зокрема, це підприємство було атаковане 24 травня. У Липецькій області тоді регіоні працювала ворожа ППО та лунали вибухи.