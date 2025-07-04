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Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

Рашисты снова ударили по Кривому Рогу — семеро раненых (ФОТО)

4 июл 2025, 20:42
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Російські загарбники сьогодні, 4 липня, ввечері знову атакували Кривий Ріг.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ввечері російські війська знову атакували Кривий Ріг. Попередньо, поранені 3 людини, — розповіли у відомстві.

Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура, виникла пожежа у будівлі.

Рятувальники загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, — додали в ДСНС.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що місто було атаковане «шахедами», пролунав вибух.

Наразі відомо вже про сімох поранених:

  • один постраждалий у важкому стані;
  • троє середньої тяжкості;
  • троє легкої тяжкості лікуватимуться амбулаторно.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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