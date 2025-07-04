Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 липня, ввечері знову атакували Кривий Ріг.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Ввечері російські війська знову атакували Кривий Ріг. Попередньо, поранені 3 людини, — розповіли у відомстві.

Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура, виникла пожежа у будівлі.

Рятувальники загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, — додали в ДСНС.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що місто було атаковане «шахедами», пролунав вибух.

Наразі відомо вже про сімох поранених: