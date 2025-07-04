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Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС
Рашисти знову вдарили по Кривому Рогу — семеро поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207561-rashysty-znovu-vdaryly-po-kryvomu-rogu-semero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 липня, ввечері знову атакували Кривий Ріг.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Ввечері російські війська знову атакували Кривий Ріг. Попередньо, поранені 3 людини, — розповіли у відомстві.
Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура, виникла пожежа у будівлі.
Рятувальники загасили вогонь та продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, — додали в ДСНС.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що місто було атаковане «шахедами», пролунав вибух.
Наразі відомо вже про сімох поранених:
- один постраждалий у важкому стані;
- троє середньої тяжкості;
- троє легкої тяжкості лікуватимуться амбулаторно.
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